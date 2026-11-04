Estée Lauder schroeft kortingen terug dankzij sterke vraag naar luxeparfums

Estée Lauder zet steeds minder in op kortingen en promoties, nu de Amerikaanse beautygroep profiteert van een sterke vraag naar luxeparfums en een aantrekkende Chinese markt. Na een beter dan verwacht eerste kwartaal verhoogt het concern zijn jaarprognoses en presenteert het ambitieuze groeidoelstellingen tot 2030.

Luxeparfums in de lift

Estée Lauder lijkt de weg naar herstel te hebben gevonden. In haar eerste kwartaal, dat eindigde op 30 september, steeg de omzet van de cosmeticagroep met 7% tot 3,72 miljard dollar (3,2 miljard euro). De autonome groei bedroeg 6%. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,72 dollar, ruim boven de verwachte 0,51 dollar.