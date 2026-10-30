Sephora verklapt nieuwe Belgische winkellocatie met raadsel

Sephora kondigt haar volgende Belgische winkel aan, althans op cryptische wijze. Op sociale media hint de Franse cosmeticaketen met een raadsel naar een nieuwe winkel in een shoppingcenter in een stad met een samengestelde naam. Alle aanwijzingen leiden naar één plek…

Huisnummer 10

In een Instagrambericht geeft Sephora drie aanwijzingen prijs: de nieuwe winkel komt in een shoppingcenter, in een stad met een samengestelde naam en op een adres met het huisnummer 10. Dat lijkt een duidelijke verwijzing naar L’Esplanade in Louvain-la-Neuve, gelegen aan de Place de l’Accueil 10.