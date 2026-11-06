Franse parfumerieketen Marionnaud wordt halfzus van April en Di

Na twintig jaar onder Chinese vlag komt parfumerieketen Marionnaud opnieuw in Franse handen. David Konckier, topman en meerderheidsaandeelhouder van cosmeticagroep Bogart (April en Di), neemt de noodlijdende retailer over. Hij erft 700 winkels, maar ook fors dalende verkopen en zware verliezen.

Omzet keldert, verliezen stapelen zich op

De kogel is door de kerk: het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison, dat Marionnaud twintig jaar geleden inlijfde bij zijn retaildochter AS Watson (ook eigenaar van Kruidvat en Trekpleister), verkoopt Marionnaud aan David Konckier, topman van de Franse cosmeticagroep Bogart. De ondernemer neemt de keten op persoonlijke titel over, via zijn investeringsmaatschappij Behn. Over de overnameprijs doen de partijen geen uitspraken.