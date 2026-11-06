Joybuy opent eigen digitale beautyshop

Joybuy, het Europese e-commerceplatform van JD.com, lanceert nu ook een Beauty Store. De nieuwe webwinkel bundelt meer dan 10.000 beautyartikelen, van make-up en parfum tot haarverzorging en verzorgingsproducten. Het assortiment combineert Koreaanse huidverzorging, Japanse merken en bekende Europese labels.

Introacties en lidmaatschap

In het aanbod zitten onder meer producten van L’Oréal Paris, Nivea, Olaplex en Andrélon. Ook Japanse namen zoals Senka en Canmake maken deel uit van het assortiment, net als een gamma populaire huidverzorgingsproducten uit Korea. Sommige merken krijgen ook een eigen merkpagina, waaronder het Nederlandse Olcay Gulsen Beauty. Dat bericht Twinkle Magazine.

Naar aanleiding van de opening pakt Joybuy uit met een reeks tijdelijke promoties. Op een selectie gezichtsverzorging geldt een 1+1-gratisactie, terwijl klanten bij bepaalde make-upartikelen 5 euro korting krijgen vanaf een besteding van meer dan 20 euro. In de aanloop naar de feestdagen breidt het platform ook het aanbod cadeausets verder uit.

Tegelijk schuift Joybuy zijn lidmaatschapsformule JoyPlus naar voren. Dat abonnement kost bij de introductie 3,99 euro per maand of 19,99 euro per jaar. Leden krijgen onder voorwaarden onbeperkt gratis levering, terwijl Joybuy voor geselecteerde artikelen bezorging op dezelfde dag of de volgende dag in het vooruitzicht stelt.