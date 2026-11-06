[In Beeld] “Belevingseiland” krijgt centrale plek in Brusselse boetiek van Marie-Stella-Maris

In Brussel zet Marie-Stella-Maris een verdere stap naar de Franstalige markt. In de pas geopende flagshipboutique aan de prestigieuze Louizalaan speelt niet de vertrouwde refill bar, wel een nieuwe belevingstafel de hoofdrol.

Sterke groei in België

In een pand waar voordien Patrizia Pepe zat, naast Nespresso en tegenover INNO, heeft Marie-Stella-Maris de geschikte plek gevonden om door te groeien in België en de banden met Franstalige klanten verder aan te halen. Het is voor het merk de vierde winkel in het land: na de start in Antwerpen, in oktober 2024, volgden Knokke en Brugge. De zaken lopen goed: “In de eerste negen maanden van 2026 zijn zowel de Belgische onlineomzet als het aantal online klanten bijna verdubbeld”, zegt CEO Kika Buhrmann. Marie-Stella-Maris is ook aanwezig bij zo’n 150 hospitality partners en online.

Opvallend voor wie enigszins vertrouwd is met de winkels van het merk: de refill bar, waar klanten producten zoals handzeep en bodywash kunnen laten navullen, is uitzonderlijk niet de blikvanger in deze vestiging. Ze zal later op de eerste verdieping worden geïnstalleerd. In Brussel gaat de hoofdrol naar het nieuwe “Experience Island”, een wastafel vooraan in de winkel, waar bezoekers de texturen en parfums van de producten daadwerkelijk kunnen ervaren, om zo de wereld van Marie-Stella-Maris binnen te stappen.

De poort naar de Franstalige klant

De in strakke zwart-wittonen vormgegeven boetiek straalt de ambitie van het merk uit: “We willen van Sensorial Care for Elevated Living een nieuw referentiepunt voor Europese luxe maken,” zegt marketingdirectrice Alessandra Elia. “Wij geloven dat moderne luxe de zintuigen moet raken en het alledaagse moet verheffen.”

Met een winkel aan de Louizalaan zal Marie-Stella-Maris niet alleen Brusselaars maar ook de vele internationale bezoekers in de stad bereiken. “In Brussel gaan we veel leren, het is de poort naar de Franstalige klanten”, aldus Buhrmann. Het bedrijf heeft de komst naar de hoofdstad zorgvuldig voorbereid met interacties op Instagram, een stadscampagne onder het motto “Brussels, Meet Your Icon” en samenwerkingen met kunstevenementen als RendezVous – Brussels Art Week en ArtOnPaper.