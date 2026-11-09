[In Beeld] Dreambaby trakteert op grotere winkel in Oostende voor 25ste verjaardag

Dreambaby heeft een nieuwe winkel in Oostende: de babyspecialist verhuisde naar een ruimer pand van 750 m² aan de Torhoutsesteenweg. De opening past in de verdere uitbreiding en vernieuwing van het winkelnetwerk.

Bolderkarren testen

De nieuwe vestiging biedt een uitgebreider assortiment aan wandelwagens, autostoelen, babykamers, verzorgingsproducten en speelgoed. Opvallende nieuwigheid is een testparcours voor bolderkarren, waarmee klanten verschillende modellen kunnen uitproberen, toepasselijk voor een kuststad als Oostende.

De winkelopening valt samen met de 25ste verjaardag van de keten. Ook winkelverantwoordelijke Luc Maddens viert dat jubileum: hij werkt al sinds de oprichting bij Dreambaby en leidt sinds 2017 de Oostendse vestiging. Alle zes medewerkers van de vorige vestiging verhuizen mee.

Volgens Maddens komen jonge ouders tegenwoordig beter geïnformeerd naar de winkel, maar maakt het enorme online aanbod de keuze niet noodzakelijk eenvoudiger: “Een wandelwagen kan er fantastisch uitzien, maar als die niet in je auto past of niet aansluit bij je levensstijl, is het niet de juiste keuze. Onze taak is om echt te luisteren naar de noden van ouders en hen eerlijk te adviseren.”

Investeren in fysieke winkels

Sinds de overname door Vanhalst Retail Group in het voorjaar van 2024 investeert Dreambaby in de uitbreiding en modernisering van het winkelnetwerk. De keten opende onder meer nieuwe vestigingen in Brugge, Genk en Anderlecht en vernieuwt bestaande winkels volgens een concept dat meer ruimte biedt voor advies en beleving.

“Met onze nieuwe winkel in Oostende tonen we waar we als Dreambaby naartoe willen: winkels waar jonge gezinnen niet alleen een uitgebreid assortiment vinden, maar ook producten kunnen ontdekken, vergelijken en uitproberen”, zegt algemeen directeur Patrick Michielsens.