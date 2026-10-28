Labubu-hype voorbij: omzet Pop Mart keldert tot 50%

Pop Mart ziet zijn omzet bijna halveren nu de wereldwijde rage rond de populaire Labubu-poppen wegebt. Vooral in de Verenigde Staten en Europa stort de vraag in. Hoewel het bedrijf dat altijd met klem ontkende, lijkt de Chinese speelgoedfabrikant toch te afhankelijk te zijn geworden van zijn hitnummer.

Westerse markten haken af

Pop Mart boekte in het derde kwartaal van 2026 een omzetdaling van 45 tot zelfs 50% tegenover dezelfde periode vorig jaar, zo meldt de Financial Times. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de Chinese speelgoedfabrikant dinsdagavond bekendmaakte. Het contrast met een jaar eerder is groot: toen groeide de kwartaalomzet nog met ongeveer 250%.