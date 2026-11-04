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Geschreven door Pauline Neerman
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Lego opent derde Belgische winkel in Brugge

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Vrije tijd4 november, 2026

Lego krijgt er een Belgisch vlaggenschip bij: in de zomer van 2027 opent de speelgoedfabrikant een nieuwe winkel op de Markt in Brugge. Het wordt de derde officiële Lego Store in België.

325 m² winkeloppervlakte

De nieuwe Lego Store komt op de hoek van de Markt en de Breidelstraat, vlak bij het Belfort. De winkel krijgt een verkoopoppervlakte van 325 m² en zal een breed assortiment Lego-sets aanbieden, waaronder producten die exclusief verkrijgbaar zijn in de eigen winkels en webshop van de speelgoedfabrikant.

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