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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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Waarom The Jacob’s Store niet te snel wil groeien (maar wel naar Nederland lonkt)

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Vrije tijd2 november, 2026
Joanna Van Tilborgh, Daniella Aarts, Shana Smet

Twee jaar na de doorstart heeft The Jacob’s Store alweer negen goed draaiende winkels en een webshop. Het huidige driekoppige team zit daarmee zowat aan de limiet, maar houdt toch de deur op een kier voor een Nederlands avontuur, met de juiste partner.

Op aandringen van ondernemers

Toen onderneemsters Shana Smet en Joanna Van Tilborgh in 2024 de merknaam en het handelsfonds van het failliete Jacob’s Conceptstore overnamen, maakten ze een voorzichtige doorstart met de heropening van twee vestigingen, in de Antwerpse Hoogstraat en in winkelcentrum Shopping Promenade in Kapellen. “We moesten het vertrouwen van de ondernemers terugwinnen, maar we zagen al snel dat we meer winkels zouden nodig hebben om rendabel te worden”, zegt medezaakvoerder Smet in gesprek met RetailDetail.

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