Ikea trekt naar West-Vlaanderen zonder winkel

Ikea zet voor het eerst voet aan wal in West-Vlaanderen, maar niet met een meubelwinkel. De Zweedse woonwinkelketen opent op 16 november afhaallockers in shoppingcenter Ring Kortrijk. Het is een volgende stap in de uitbouw van een netwerk waarmee Ikea dichter bij de klant wil komen zonder nieuwe winkels te openen.

Afhalen wanneer het past

West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie zonder Ikea-winkel. Daar komt voorlopig geen verandering in, maar dankzij een samenwerking met vastgoedgroep Wereldhave Belgium kunnen klanten vanaf maandag 16 november wel hun online bestellingen ophalen bij Ring Kortrijk. De lockers zijn dag en nacht toegankelijk en bieden ook plaats aan grote bestellingen; Ikea voorziet winkelwagentjes en een laad- en loszone.

Kortrijk is niet de enige nieuwe locatie. Na een proefproject in Nijvel breiden Ikea en Wereldhave hun samenwerking uit naar vier bijkomende shoppingcentra. De lockers in Doornik en Luik zijn al operationeel, Charleroi volgt in december. De bestaande Ikea-winkels verzorgen de bevoorrading: voor Kortrijk neemt de vestiging in Gent die taak op zich.

Lockers winnen snel terrein

In boekjaar 2026 maakten ongeveer 300.000 Belgische klanten gebruik van Click & Collect, een stijging met 35%. Het aantal klanten dat bestellingen via lockers ophaalde, verdubbelde bijna tot 94.000. Online verkopen en andere aankopen op afstand vertegenwoordigden samen al bijna een kwart van de Belgische omzet.

Ook voor Wereldhave zijn de lockers interessant. De vastgoedgroep wil zijn shoppingcentra uitbouwen tot multifunctionele bestemmingen, waar consumenten meer doen dan winkelen. “In 2025 werden in onze shoppingcentra bijna 600.000 pakketten verwerkt. Dat bevestigt de groeiende behoefte aan diensten die het dagelijkse leven van consumenten gemakkelijker maken”, zegt operationeel directeur Harold d’Anstaing.