Reginald De Belie, ex-zaakvoerder DEBA Meubelen, onverwacht overleden

Reginald De Belie, jarenlang zaakvoerder van het Sint-Niklase familiebedrijf DEBA Meubelen, is op 73-jarige leeftijd onverwacht overleden tijdens een vakantie in Australië. Hij stond mee aan de basis van de uitbouw van de meubelzaak.

Van kleine meubelzaak…

Reginald De Belie overleed op woensdag 21 oktober op Lady Elliot Island in Australië, waar hij met zijn echtgenote en dochter op vakantie was. Dat meldt zijn familie. Hij vertegenwoordigde de tweede generatie van het familiebedrijf, dat zijn vader Alfons De Belie in 1950 oprichtte in Sint-Niklaas.

In 1976 stapte Reginald samen met zijn zus Christel in de ouderlijke zaak. Met zijn echtgenote Bea en schoonbroer Erik bouwde hij DEBA Meubelen verder uit. De oorspronkelijke meubelwinkel groeide uit tot een interieurzaak met een showroom van 10.000 vierkante meter en een uitgebreid assortiment meubelen, keukens, verlichting en decoratie.

… tot influencergarderobes

Ook buiten het familiebedrijf speelde De Belie een rol in de sector. Zo was hij co-voorzitter van meubelhandelaarsfederatie Navem, de voorloper van Interieurunie. In 2007 verwelkomde hij zijn zonen Koen en Matthias in het management. Zij vormen vandaag de derde generatie aan het roer van DEBA Meubelen.

Dat de vernieuwingsdrang ook onder de derde generatie voortleeft, blijkt uit de komende klantendagen. Op 8 november organiseert DEBA voor het eerst een ‘closet sale’, waarbij drie influencers kleding uit hun persoonlijke garderobe verkopen in de meubelzaak. Op 14 november stelt Véronique De Kock er haar nieuwe MENZA-interieurcollectie voor. Met zulke initiatieven zoekt het familiebedrijf nieuwe manieren om klanten naar de showroom te lokken.

“Recht door zee”

“Reginald was altijd recht door zee en wond er geen doekjes om, in zijn eigen unieke ‘no-nonsense’-stijl. Maar wie hem kende, wist dat hij juist een enorm groot hart had, met veel empathie voor zijn medemens”, schrijft de familie in een mededeling.

“Woorden schieten ons tekort om over te brengen welke leemte hij bij ons achterlaat”, besluiten de familie De Belie en het voltallige DEBA-team. De uitvaart vindt plaats op dinsdag 17 november op domein Westlede in Lochristi.