Omzet Maisons du Monde keldert met 21% door voorraadproblemen

Maisons du Monde beleeft een bijzonder moeilijk derde kwartaal ondanks de recente, reddende overname. Vooral de onlineverkoop krijgt zware klappen, maar ook aanhoudende voorraadproblemen en minder promoties komen de Franse woonwinkelketen duur te staan.

Malaise op alle vlakken

De Franse meubel- en decoratieketen Maisons du Monde boekte in het derde kwartaal van 2026 een omzet van 176,3 miljoen euro, een daling van 21% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste negen maanden bedraagt de omzetkrimp 10,9%. Aangezien de volledige Franse meubelmarkt volgens brancheorganisatie Ipea sinds begin dit jaar ongeveer 5% kromp, doet de retailer het dus dubbel zo slecht.