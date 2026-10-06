JYSK trekt drie Balkanmarkten naar zich toe

JYSK maakt een einde aan de franchiseconstructie in Kosovo, Albanië en Noord-Macedonië. De Deense woonketen neemt er 25 winkels en de lokale organisaties over om in eigen beheer sneller te kunnen uitbreiden.

Meer controle over groei

JYSK heeft een akkoord bereikt met franchisepartner Fatmir Zymberi over de overname van alle activiteiten in de drie landen. Als de toezichthouders instemmen, gaat de deal op 1 januari 2027 in. Het gaat concreet om twaalf winkels in Kosovo, zes in Albanië en zeven in Noord-Macedonië. In Kosovo is JYSK al sinds 2004 actief, gevolgd door Noord-Macedonië in 2008 en Albanië in 2015.

De overname geeft JYSK rechtstreeks de touwtjes in handen voor investeringen, winkelontwikkeling en expansie. De keten wil in de drie markten nieuwe winkels openen en zijn positie verder uitbouwen. “Wij geloven dat er aanzienlijk potentieel is om het merk JYSK verder te laten groeien door de landen in onze eigen organisatie op te nemen, waar we rechtstreeks zullen investeren in verdere expansie, onze winkels en de medewerkers”, zegt topman Rami Jensen.

Volgens Jensen hebben de drie franchisemarkten al een stevige basis gelegd. “Kosovo, Albanië en Noord-Macedonië zijn succesvolle JYSK-markten geweest, en ik wil onze franchisepartner Fatmir Zymberi en alle medewerkers bedanken dat zij klanten aantrekkelijke aanbiedingen voor Scandinavisch slapen en wonen hebben gebracht.” Voor klanten verandert voorlopig weinig: de winkels blijven tijdens de overgang gewoon open.