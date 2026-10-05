[In Beeld] JD.com stort zich op interieur met woonwarenhuis van 12.000 vierkante meter

JD.com heeft het nu ook op de huiskamer gemunt met 101HOME, een nieuw premium-woonconcept in Shanghai. Op 12.000 vierkante meter combineert de Chinese e-commercereus meubels, technologie, horeca, kunst en complete interieurconcepten.

Chinees designdebuut

De eerste vestiging van 101HOME opende op 28 september in het Jing’an-district van Shanghai. Het warenhuis telt vier verdiepingen en het assortiment omvat ruim 15.000 producten. Meer dan 2.000 daarvan zijn exclusief verkrijgbaar bij 101HOME en ruim duizend artikelen maken er hun marktdebuut.