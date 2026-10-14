JYSK telt 1.000 medewerkers in België na nieuwe winkelopening

JYSK heeft in Messancy zijn nieuwste Belgische winkel geopend en rondt daarmee de kaap van 1.000 medewerkers in het land. De woonwinkelketen versnelt tegelijk haar expansie: de vestiging is al de veertiende nieuwe winkel die JYSK dit jaar in België opent.

Vier van de zeven

De nieuwe winkel ligt in het vernieuwde Shopping Cora en beslaat bijna 1.500 vierkante meter. JYSK werft er ongeveer tien mensen uit de regio aan. De leiding komt in handen van Thibault Herbemont, die voordien bij Cora werkte.

De opening past in de snelle uitbreiding van JYSK op de voormalige Cora-sites. Messancy is de vierde van zeven winkels die de Deense keten daar wil openen. Op 18 november volgt Hornu. Daarnaast nam JYSK eerder dit jaar acht winkels en tientallen medewerkers van Leen Bakker over. JYSK wil uiteindelijk doorgroeien naar minstens 125 winkels in België.

Blijven zoeken

In totaal telt de retailer nu 1.000 medewerkers in België. HR-manager Lana Mannaerts verwacht dat het personeelsbestand verder groeit. “We willen een werkplek creëren waar mensen zich kunnen ontwikkelen en op lange termijn een carrière kunnen opbouwen”, zegt ze.

Volgens Mannaerts vertaalt die aanpak zich ook in een grotere instroom van kandidaten. “Het is een groot compliment dat zoveel mensen bewust voor JYSK kiezen als werkgever. Tegelijkertijd hebben we ambitieuze groeiplannen, waardoor we ook de komende jaren nieuwe collega’s zullen blijven zoeken.”