Vanden Borre Kitchen verdubbelt omzet en mikt op Belgische top drie

Vanden Borre Kitchen heeft zijn omzet in vier jaar tijd meer dan verdubbeld. De keukenspecialist verwacht ook dit jaar met 10% te groeien, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Met verdere winkelopeningen wil de keten doorstoten naar de Belgische top drie.

Groei ondanks moeilijke markt

Tien jaar na de opening van zijn eerste winkel in Drogenbos heeft Vanden Borre Kitchen een netwerk van 35 vestigingen in België. Tussen 2022 en 2026 steeg de omzet volgens het bedrijf met 116,75%. Vorig jaar boekte de keten nog een omzetgroei van 25%, terwijl voor dit jaar een stijging van ongeveer 10% op de planning staat.