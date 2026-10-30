[In Beeld] Marie-Marie test Brusselse markt met pop-upwinkel

Het Antwerpse familiebedrijf Marie-Marie, gespecialiseerd in luxueus bed- en badlinnen, breidt zijn winkelnetwerk tijdelijk uit naar Brussel. Met een pop-upwinkel vlak bij de Louizalaan wil het merk onderzoeken of de hoofdstad ruimte biedt voor een permanente vestiging.

Brussel als testcase

Na Antwerpen en Knokke zet Marie-Marie nu ook voet aan de grond in Brussel. De tijdelijke winkel aan de Jean Stasstraat opende op 30 oktober en blijft open tot en met 31 januari 2027. Met de eindejaarsperiode als commerciële springplank wil het familiebedrijf zijn naamsbekendheid vergroten en nieuwe klanten aantrekken.

“Online bereiken we al heel wat cliënteel uit de regio Brussel, dus voelt een fysieke winkel als logische volgende stap”, klinkt het bij het merk. Ook het internationale karakter van de hoofdstad maakt Brussel aantrekkelijk voor de retailer.

Voor de pop-up koos Marie-Marie een winkelpand van 185 m² in een autovrije zijstraat van de Louizalaan. Het merk presenteert er zijn eigen collecties bed- en badlinnen, aangevuld met interieuraccessoires, plaids, kussens en een selectie eindejaarsgeschenken. Met volledig opgemaakte bedden wil de retailer klanten de materialen en kwaliteit zelf laten ervaren.

Op weg naar een permanente winkel?

Marie-Marie bestaat sinds 1979 en staat vandaag onder leiding van de zussen Laurence en Valérie Vandenbussche. Het familiebedrijf ontwikkelt ook eigen collecties onder het label Marie-Marie, die het voornamelijk in Portugal en Duitsland laat produceren.

Of Brussel na januari een vaste plaats krijgt in het winkelnetwerk, hangt af van de reacties van de klanten. “Deze maanden gaan we vooral veel luisteren: naar wat de Brusselaar zoekt, en of onze collecties hier even goed thuiskomen als in Antwerpen en Knokke”, zeggen de zussen.