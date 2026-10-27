Maisons du Monde wisselt van topman na dramatische omzetcijfers

Amper enkele maanden na de financiële redding van Maisons du Monde moet topman François-Melchior de Polignac plaatsmaken voor John Browett. De Franse woonwinkelketen haalt ook retailexpert Marc Ténart binnen om het herstel te versnellen.

Nieuwe leiding moet tij keren

Maisons du Monde grijpt in aan de top na een bijzonder moeilijk derde kwartaal. François-Melchior de Polignac, die sinds maart 2023 aan het roer stond, verliet het bedrijf op 26 oktober. John Browett, de huidige voorzitter van de raad van bestuur, neemt vanaf 27 oktober tijdelijk ook de dagelijkse leiding op zich. De raad van bestuur zoekt ondertussen een permanente opvolger.