Ikea ziet omzet voor derde jaar op rij dalen

Ikea krijgt de groei maar niet opnieuw op gang. De Zweedse meubelgigant zag de wereldwijde omzet voor het derde jaar op rij dalen en investeert nu 1,2 miljard euro in prijsverlagingen. Het concern schrapte al 850 banen en versnelt nu de uitrol van kleinere winkels.

Prijzen tot 25% omlaag

De wereldwijde retailverkopen bij Ikea daalden in het boekjaar tot eind augustus met 2% tot 43,8 miljard euro, tegenover 44,6 miljard euro een jaar eerder. Vooral de zwakke verkoop in China en het Midden-Oosten woog op de resultaten, terwijl Europa en Latijns-Amerika wel groei lieten zien. Dat meldt Inter Ikea Group, de eigenaar van het merk en leverancier van de franchisenemers.