België - NL
België - NL
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Geschreven door Pauline Neerman
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JYSK maakt kassa overbodig: afrekenen kan voortaan overal

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Wonen12 november, 2026

De klassieke kassa is uitgespeeld bij JYSK: de Scandinavische woonwinkelketen laat Belgische en Nederlandse klanten voortaan overal in de winkel afrekenen. Het nieuwe systeem moet ook online bestellingen sneller bij de klant krijgen. JYSK investeert 268 miljoen euro in de digitalisering.

Afrekenen waar je wilt

Gedaan met aanschuiven aan de kassa bij JYSK. Dankzij een nieuw omnichannelplatform kunnen medewerkers klanten voortaan overal in de winkel laten afrekenen via hun smartphone. Het systeem koppelt bovendien de voorraden en bestellingen van de fysieke winkels rechtstreeks aan de webshop.

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