Le troisième magasin Sephora de Belgique ouvrira à Liège

Alors que les deux premiers magasins Sephora en Belgique doivent encore ouvrir leurs portes, la chaîne française de cosmétiques annonce déjà l’arrivée d’un troisième point de vente : celui-ci ouvrira ses portes au centre commercial Médiacité, à Liège.

Lancement d’une campagne de recrutement

Le détaillant a annoncé l’ouverture de ce troisième magasin sur ses réseaux sociaux. Le magasin liégeois ouvrira ses portes en septembre. Entre-temps, l’entreprise a lancé une campagne de recrutement pour trouver un responsable de magasin et des vendeurs. Plus tard ce mois-ci, le premier Sephora belge ouvrira ses portes dans le centre commercial couvert Docks Bruxsel, suivi en juillet d’un magasin dans le centre commercial City2, également situé à Bruxelles. En Flandre, la chaîne ne devrait s’implanter qu’après l’ouverture d’une dizaine de magasins francophones.

Les attentes sont vives : le lancement belge pourrait en effet avoir un impact majeur sur le marché, où ICI Paris XL, filiale d’AS Watson, reste pour l’instant leader. Le nouveau venu Douglas est très populaire auprès des jeunes consommateurs, tandis que des questions se posent quant à la position d’April, l’ancienne Planet Parfum, détenue par le groupe français Bogart. Sephora est déjà présent avec 3 400 magasins et plateformes numériques sur 35 marchés, et emploie 50 000 personnes.