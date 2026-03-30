Sephora rend possible de faire ses achats via ChatGPT

Sephora fait évoluer son commerce en ligne vers l’IA avec le lancement de sa propre application au sein de ChatGPT. Le projet pilote démarre aux États-Unis et devrait devenir un canal mondial où se conjuguent conseil, personnalisation et achat.

Un nouveau départ pour le parcours client

Tout comme GAP et Carrefour, Sephora franchit désormais le pas vers ce qu’on appelle le « commerce conversationnel », où l’interaction avec le client s’effectue via l’intelligence artificielle. En effet, selon Nick Turley, responsable de ChatGPT chez OpenAI, les consommateurs utilisent de plus en plus souvent l’IA comme point de départ pour découvrir et acheter des produits.