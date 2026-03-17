[Analyse] L’ouverture dominicale chez Lidl met Colruyt et Aldi encore plus sur la défensive

Si Lidl ouvre bientôt ses magasins le dimanche, la pression s’intensifiera sur Aldi et Colruyt pour qu’ils fassent de même. Avec une conséquence perverse : les coûts augmentent, mais pas le chiffre d’affaires. Mais l’alternative, c’est la perte de parts de marché. Une impasse ?

Un désavantage concurrentiel

Pour être clair, on n’en est pas encore là, mais il semble très probable que Lidl parvienne, au cours des prochains mois, à un accord avec les partenaires sociaux concernant la généralisation de l’ouverture des magasins le dimanche, peut-être aux mêmes conditions que chez Okay et Carrefour (sur une base volontaire, une prime de 50 % et des chèques-repas plus élevés). Une initiative remarquable de la part du discounter, qui a été dans le rouge en Belgique ces dernières années et qui n’améliorera sans doute pas sa rentabilité avec cette mesure.