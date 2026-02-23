Colruyt réintroduit les sacs en papier pour les fruits et légumes

Dans les rayons frais des magasins Colruyt Meilleurs Prix, les clients retrouvent depuis peu des sacs en papier jetables pour les fruits et légumes en vrac : « Pour aider nos clients qui ont oublié leurs sacs réutilisables. »

Les clients achètent plus souvent des produits préemballés

Depuis peu, des sacs en papier jetables sont à nouveau disponibles dans le rayon fruits et légumes chez Colruyt, a remarqué Het Nieuwsblad. « Ils sont là pour aider nos clients qui ont oublié leurs sacs réutilisables », explique la porte-parole Maria Clara Geurs au journal. Le détaillant a remarqué que les clients achètent plus souvent des fruits et légumes préemballés. « Au final, les sacs en papier génèrent moins de déchets. Nous continuons toutefois à proposer nos sacs réutilisables à la vente dans nos magasins et nous continuerons à encourager leur utilisation. »

Dans le cadre de la lutte contre le plastique jetable, Colruyt a introduit en 2019 des filets en polyester réutilisables pour les fruits et légumes vendus en vrac. Ils sont solides, lavables, peuvent être réutilisés au moins cent fois et permettent ainsi d’économiser 632 tonnes de plastique par an, selon le détaillant. Les clients paient 2,5 euros pour un lot de cinq.