Consolidation sur le marché américain de l’e-commerce alimentaire : DoorDash rachète Instacart

Le service américain de livraison de repas DoorDash va racheter son concurrent Instacart, spécialisé dans la livraison de courses. Les deux entreprises voient dans cette opération de nombreux avantages, tant pour les commerçants que pour les consommateurs.

Plus simple et plus abordable

DoorDash déboursera 17 milliards de dollars (15,3 milliards d’euros) pour acquérir Instacart, dans le cadre d’une opération qui devrait être finalisée fin 2027 ou au cours du premier semestre 2028. Selon les deux entreprises, cette fusion offre de nombreux avantages. Elle permettra d’accélérer l’innovation dans le secteur de la grande distribution et rendra les courses en ligne plus faciles et plus abordables pour des millions de foyers, affirment-elles.

DoorDash, qui a débuté comme service de livraison de repas, a progressivement étendu ses services à la livraison de produits alimentaires et non alimentaires. Instacart, qui a commencé comme service d’achats personnalisés, a développé des activités complémentaires dans les médias de distribution et les technologies en magasin. L’entreprise vient d’annoncer qu’elle mettait fin à ses chariots intelligents, ce qui entraîne l’abandon des projets pilotes européens chez Morrisons et Carrefour Belgique.

« De nouvelles opportunités »

Après la fusion, les consommateurs ne paieront plus qu’un seul abonnement au lieu de deux pour les deux services. Les clients d’Instacart auront accès à 50 000 magasins supplémentaires, en plus des près de 100 000 magasins déjà présents sur la plateforme Instacart. Les supermarchés pourront étendre leur capacité de prise de commandes en ligne grâce aux services de DoorDash, ce qui se traduira par des livraisons plus rapides et plus précises à moindre coût.

« Les courses sont l’une des choses les plus difficiles à bien gérer en ligne », explique Tony Xu, cofondateur et PDG de DoorDash. « Instacart a consacré des années à améliorer l’expérience d’achat en ligne pour les supermarchés, tandis que DoorDash a mis en place un réseau de livraison fiable. »

« En combinant notre technologie avec la portée mondiale et les capacités logistiques de DoorDash, nous pouvons créer de nouvelles opportunités pour nos partenaires détaillants et marques, et offrir une expérience encore meilleure aux clients et aux acheteurs », a déclaré Chris Rogers, PDG d’Instacart.