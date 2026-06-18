Delhaize réduit de 13 % l’impact climatique de la viande bovine grâce à l’alimentation

Delhaize souhaite réduire les émissions de méthane des bovins et ainsi rendre son assortiment de viandes plus durable. Pour ce faire, la chaîne de supermarchés met en place une stratégie d’alimentation adaptée qui devrait permettre de réduire l’empreinte carbone de la viande bovine d’au moins 13 %.

Trois ans de développement

La chaîne de supermarchés collabore avec des éleveurs de bovins, les fabricants d’aliments pour animaux Arvesta et Franson, ainsi que le transformateur de viande Hemelaer, afin de mettre au point une stratégie d’alimentation adaptée, qui est d’ores et déjà mise en œuvre. D’ici la fin de l’été, 70 % du volume de viande bovine acheminé vers les magasins via le centre de distribution de Delhaize devrait être concerné par cette initiative.