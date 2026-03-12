Easy Checkout de Colruyt également disponible pour d’autres détaillants

Le système innovant Easy Checkout que Colruyt déploie actuellement dans ses magasins belges pourrait bientôt faire son apparition chez d’autres détaillants : le fournisseur de matériel Partner Tech Europe a obtenu l’autorisation de commercialiser ce système.

20 % plus efficace

En 2023, Colruyt a testé pour la première fois son système innovant Easy Checkout, qui permet au détaillant de rendre le processus de scan aux caisses environ 20 % plus efficace, grâce à l’IA. Le système a depuis été installé dans plus d’une centaine de magasins et sera déployé cette année dans les 273 magasins Colruyt belges.

Mais cela ne s’arrête pas là : le leader du marché belge a donné son feu vert à son fournisseur de matériel Partner Tech Europe pour vendre le système à d’autres détaillants, y compris le logiciel de reconnaissance d’images développé par Colruyt lui-même. C’est ce qu’annonce la publication spécialisée The Retail Optimiser, information confirmée par Colruyt à RetailDetail.

Concept unique

Reste à savoir si le système connaîtra une expansion rapide. Colruyt utilise en effet un concept unique de caisse « caddy-to-caddy », dans lequel les employés retirent les articles du caddie du client et les placent dans un deuxième caddie après les avoir scannés. Une caméra intelligente installée au-dessus des caddies lit le code-barres, de sorte que les caissiers n’ont plus besoin d’utiliser de scanner manuel, ce qui permet un gain de temps considérable.

Selon Partner Tech Europe, cette solution a suscité beaucoup d’intérêt lors du dernier salon Euroshop. Le concept réduit le stress des clients et diminue les investissements en mobilier de caisse. Il serait particulièrement intéressant pour les marchés cash & carry ou les clubs-entrepôts où le montant moyen des achats est élevé.