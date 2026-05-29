Ekoplaza et Färm lancent un indice de durabilité pour ses produits

Les chaînes de supermarchés bio Ekoplaza et Färm lancent leur propre système de notation écologique : grâce à l’« Ekoscope », les produits se voient attribuer une note comprise entre un et douze points, sur la base de douze critères liés à la santé, à l’impact social et à la durabilité.

Du commerce équitable aux émissions de CO₂

Ce nouvel outil d’aide à la décision vise à donner aux consommateurs une meilleure idée de l’impact social, sanitaire et environnemental de leurs achats. Le score apparaît dès aujourd’hui sur les étiquettes électroniques en magasin et sur le site web d’Ekoplaza. Le système sera également mis en place chez la filiale belge Färm.