[Interview] « Les conserves sont l’avenir de la consommation de poisson » (Bart van Olphen, Fish Tales)

Animé par une passion pour la pêche durable, Bart van Olphen a fondé la marque Fish Tales, qui se veut un moteur dans le secteur de la pêche. En collaboration avec Jamie Oliver, il lance une « Seafood Revolution » : « Bientôt, il n’y aura plus que du poisson durable, ou plus de poisson du tout. »

Plus transparent, plus équitable et plus durable

« J’ai été chef à Paris », raconte Bart van Olphen. « Là-bas, j’ai été fasciné par le poisson, par la diversité des espèces et leur polyvalence. C’est ce qui m’a poussé à lancer une chaîne de poissonneries à Amsterdam au début des années 2000. Jusqu’à ce qu’un représentant d’une ONG vienne me voir et me dise : 80 % de votre assortiment n’est pas durable. C’est alors que j’ai commencé à demander à mes fournisseurs du poisson issu de la pêche durable. Comme ils ne pouvaient pas me le garantir, je suis parti moi-même à la recherche de communautés de pêcheurs durables. J’ai voyagé pendant vingt ans. Au bout d’une dizaine d’années, j’ai fondé Fish Tales. Il y a d’abord eu la mission, puis l’entreprise. »