La législation du travail vient contrecarrer les projets d’ouverture dominicale chez Aldi

L’intention d’Aldi de garder ses magasins ouverts le dimanche jusqu’à 13 heures est en contradiction avec la législation belge du travail : le détaillant n’est autorisé à faire travailler ses employés le dimanche que jusqu’à midi.

Des exceptions strictement définies

La semaine dernière, Aldi a présenté ses projets concernant l’ouverture dominicale aux syndicats. Le discounter souhaiterait ouvrir tous ses magasins le dimanche de 8h30 à 13h. Les employés peuvent choisir d’y participer sur une base volontaire et bénéficieront d’une prime financière ou d’heures de congé supplémentaires. Les magasins ne seront pas ouverts les jours fériés légaux.

Mais les syndicats critiquent vivement ces projets. Ils soulignent que l’intention d’Aldi est contraire à la législation belge du travail : le détaillant ne peut faire travailler ses employés le dimanche que jusqu’à midi. Samedi, le Service public fédéral Emploi a donné raison aux syndicats : les employés d’Aldi ne peuvent pas travailler le dimanche après-midi, sauf dans des cas exceptionnels strictement définis. Ainsi, le personnel peut travailler toute la journée du dimanche six fois par an. Cela est également possible dans les stations balnéaires ou les centres touristiques.

« Impunité »

Auparavant, Carrefour – qui ouvre ses magasins intégrés le dimanche de 8 h à 12 h – avait également exprimé le souhait de reporter ses heures d’ouverture d’une heure : de 9 h à 13 h. Cette initiative avait déjà suscité des critiques de la part des syndicats.

Le syndicat des employés ACV Puls parle même d’impunité, car de nombreux magasins sont tout de même ouverts le dimanche après-midi. Selon le syndicat, il n’y a pratiquement aucun contrôle du respect des règles et les amendes sont disproportionnées par rapport aux bénéfices réalisés. Le service de presse du SPF Emploi a répondu à l’agence de presse Belga que l’inspection du travail intervient lorsqu’elle constate des infractions. « Les contrôles sont effectués tant sur la base de plaintes qu’à l’initiative de l’inspection. »