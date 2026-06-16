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Écrit par Stefan Van Rompaey
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L’alliance EMD (Colruyt, Superunie) perd son membre allemand RTG au profit de Carrefour World Trade

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Food16 juin, 2026

La coopérative d’achat allemande RTG, qui regroupe Tegut, Globus et Rossmann entre autres, quitte l’alliance européenne de distribution EMD, dont font partie Colruyt et Superunie, afin de négocier des conditions internationales par l’intermédiaire de Carrefour World Trade.

« Une étape logique »

RTG a annoncé son retrait de l’EMD à compter du 31 décembre 2026 : le groupement d’achat passe par Carrefour World Trade (CWT) pour négocier des conditions internationales « on top » avec les grands fournisseurs.

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