Les discounters Lidl, Colruyt et Action soutiennent la campagne « Fairbruary »

Fairebel, Candico, Bel & Bo, Lidl, Colruyt, Rombouts, Belvas, Charles Liégeois et Action se rallient à la campagne « Fairbruary », grâce à laquelle Fairtrade Belgium fait découvrir les produits Fairtrade à un large public pendant 28 jours.

Un message simple

Février sera à nouveau « Fairbruary » : après une première édition réussie en 2025, Fairtrade Belgium souhaite, avec cette campagne, mettre en avant les produits issus du commerce équitable pendant un mois. Cette année, l’organisation peut compter sur neuf partenaires, dont trois discounters, ce qui est remarquable. « Fairbruary rencontre un franc succès, ce qui ne m’étonne pas vraiment, car c’est une situation gagnant-gagnant. Nous sensibilisons les consommateurs à l’importance du commerce équitable, tandis que certains produits bénéficient d’une visibilité supplémentaire », explique Philippe Weiler, PDG de Fairtrade Belgium.

« Le message reste délibérément simple et accessible, avec un accent particulier sur la qualité des produits équitables. Il n’est pas toujours nécessaire de parler de prix minimums, de primes ou d’agroécologie. Parfois, le simple fait que l’achat d’un produit Fairtrade contribue à soutenir les agriculteurs, la planète et les papilles gustatives suffit. Les produits tels que le café, les bananes et le sucre sont et restent extrêmement populaires. De plus, pas moins de 85 % des Belges connaissent le logo Fairtrade. Ce sont là des constatations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour développer cette campagne à l’avenir. »