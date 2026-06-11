L’ouverture du dimanche chez Lidl n’est pas pour tout de suite

Les négociations sociales concernant l’ouverture dominicale chez Lidl Belgique ont été reportées au mois d’octobre. Cela signifie que les magasins de la chaîne ne pourront probablement pas ouvrir le dimanche avant 2027, selon les syndicats.

Les discounters sous pression

Mercredi dernier, de nouvelles négociations ont eu lieu chez Lidl entre les syndicats et la direction, mais la question de l’ouverture dominicale n’a pas été abordée lors de cette réunion, ont indiqué les syndicats à l’agence de presse Belga. « Une nouvelle réunion n’est prévue que le 6 octobre », déclare Kevin Kiggen, du syndicat chrétien. Selon lui, une éventuelle mise en place de l’ouverture dominicale ne semble donc pas envisageable avant 2027.

À la fin de l’année dernière, Okay (la chaîne de magasins de proximité de Colruyt Group) et Carrefour avaient déjà conclu un accord avec les syndicats : depuis janvier, leurs magasins intégrés ouvrent le dimanche matin. En Belgique, les magasins franchisés sont ouverts tous les dimanches depuis longtemps. Cela accentue la pression sur les discounters.

Lidl souhaiterait dans un premier temps ouvrir environ la moitié de ses magasins le dimanche, puis tous à terme. Aldi a également fait savoir qu’il souhaitait négocier l’ouverture dominicale, mais aucune concertation formelle n’a encore été entamée. Colruyt estime que l’ouverture dominicale n’est pas rentable pour ses grands magasins « Meuilleurs Prix ».