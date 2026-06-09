Trois ouvertures de magasins à venir pour Jumbo en Belgique

Cette année, Jumbo n’a ouvert qu’un seul magasin en Belgique, mais cela va changer dans les semaines et les mois à venir : mercredi, la chaîne de supermarchés néerlandaise ouvre ses portes à Lokeren, et les dates d’ouverture à Sint-Pieters-Leeuw et Mortsel sont également connues.

Deux ouvertures en juin

Après la première ouverture de l’année pour Jumbo Belgique, le 13 mai à Ingelmunster, trois autres ouvertures sont prévues. Demain, le 10 juin, le distributeur ouvrira son 46e supermarché sur la Kleine Dam, dans le centre de Lokeren. Plus tard ce mois-ci, le 24 juin, un nouveau Jumbo ouvrira également ses portes sur l’ancien site Makro à Sint-Pieters-Leeuw. Le détaillant avait déjà annoncé cette date en mai.

Entre-temps, Jumbo a également communiqué la date d’ouverture pour Mortsel : ce sera le mercredi 26 août, comme l’indique la page Facebook du magasin. Le nouveau supermarché sera situé sur l’Alice Nahonlei, dans le centre-ville, en face d’Aldi. Carrefour Market et Colruyt ont également des supermarchés à Mortsel.