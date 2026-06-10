Joybuy souhaite ouvrir sa plateforme aux vendeurs externes

Joybuy, la plateforme de commerce électronique de JD.com lancée en Europe plus tôt cette année, prévoit d’autoriser également des vendeurs tiers sur sa plateforme à partir du second semestre 2026, via un modèle de place de marché.

Une offre rigoureusement sélectionnée

Joybuy se prépare à introduire des vendeurs externes, tant de marques européennes que chinoises, dans ses boutiques en ligne à travers l’Europe. L’entreprise semble ainsi changer de cap : lors de son lancement en mars, Joybuy se présentait encore comme un détaillant disposant de son propre stock, souhaitant se démarquer du modèle de place de marché adopté par des acteurs tels que Temu, Shein et Alibaba.