Les jeunes Belges se montrent méfiants face au lancement de TikTok Shop

Lorsque TikTok Shop sera lancé en Belgique le 15 juin, la plateforme devra redoubler d’efforts pour convaincre les consommateurs : la méfiance de la génération Z est grande en matière de sécurité, de fiabilité et de confidentialité.

Réactions mitigées

Avec le lancement de TikTok Shop le 15 juin, les acheteurs en ligne découvriront une expérience d’achat et de vente fondamentalement différentede celle du commerce électronique traditionnel ou du commerce social, où divertissement, recommandations, créateurs et achats s’entremêlent. Pour l’instant, les utilisateurs réagissent toutefois avec réserve, comme le révèle le nouveau Baromètre SMI, l’enquête annuelle menée par l’Arteveldehogeschool et la fédération du commerce Comeos auprès de 4 926 Belges sur l’adoption, l’utilisation et l’évaluation du marketing sur les réseaux sociaux et des influenceurs.