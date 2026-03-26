Comment H&M entend démontrer que « croissance, rentabilité et durabilité peuvent aller de pair »

« Nous renforçons notre offre et démontrons que croissance, rentabilité et réduction des émissions peuvent aller de pair », déclare Daniel Ervér, PDG du groupe H&M, dans le rapport annuel sur le développement durable du géant suédois de la fast-fashion.

Poursuite des objectifs de développement durable

Dans un contexte où de plus en plus d’entreprises abandonnent leurs objectifs d’émissions et leurs plans de développement durable, H&M Group reste fermement attaché à ses objectifs climatiques. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 41 % dans les scopes 1 et 2, et de 34,6 % dans le scope 3 par rapport à 2019. H&M est ainsi en bonne voie pour atteindre ses objectifs. « En 2025 , nous avons constaté une hausse des bénéfices, une tendance positive des ventes et une baisse de nos émissions de CO₂ », a déclaré le PDG.