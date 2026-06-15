Fin des grèves au centre de distribution H&M en Belgique

Au terme de négociations difficiles, les salariés ont accepté un plan social concernant le centre de distribution européen de H&M situé à Ghlin, en Belgique, où la fermeture prévue entraînera le licenciement collectif de 440 personnes.

Reprise des activités

Ces dernières semaines, le centre de distribution de H&M à Ghlin était fermé, suite à une escalade des actions syndicales sur le site, au cours desquelles des grévistes et des délégués auraient même retenu des membres de la direction et du personnel non gréviste sur le site. Cette fermeture a également entraîné des problèmes d’approvisionnement dans d’autres pays européens.

Lundi, cependant, les activités ont repris, après une réunion au cours de laquelle une large majorité du personnel a approuvé une nouvelle proposition de plan social présentée par la direction du détaillant de mode. H&M souhaite mettre fin aux activités du site, ce qui entraînera le licenciement collectif des 440 salariés qui y travaillent actuellement.

Les activités seront désormais progressivement réduites à partir de fin juin, les départs s’effectuant par étapes jusqu’en septembre. La distribution sera transférée vers les centres existants de Torrejón (Espagne) et Casalpusterlengo (Italie).