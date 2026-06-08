Le Printemps a un nouveau PDG

Le grand magasin de luxe parisien Le Printemps annonce la nomination de Rémy Baume au poste de PDG. Ce dirigeant apporte avec lui une riche expérience dans le secteur de la distribution, acquise notamment chez Zadig & Voltaire, The Kooples et Carrefour.

« L’un des grands innovateurs du commerce moderne »

Le Printemps était sans direction depuis le départ de Jean-Marc Bellaïche en septembre dernier, alors que le groupe traverse une restructuration qui prévoit la fermeture du magasin de Rennes et la suppression de 229 emplois.