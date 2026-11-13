Inditex brengt Zara en Zara Home naar JD.com in China

Inditex breidt zijn verkoopkanalen voor Zara en Zara Home verder uit met een strategische overeenkomst met het Chinese e-commerceconcern JD.com, ook de kersverse eigenaar van MediaMarkt. De deal volgt op de samenwerking voor Massimo Dutti.

Vervolg op eerdere samenwerking

De samenwerking brengt Zara en Zara Home naar het marketplace-aanbod van JD.com. Voor Inditex is het een nieuwe stap in de Chinese commerciële aanwezigheid van zijn merken. De huidige overeenkomst sluit aan op het akkoord dat beide partijen al in juni 2024 tekenden. Dat had toen betrekking op de verkoop in China van de collecties van Massimo Dutti, de premiumketen van de Spaanse groep.

Net deze week heeft JD.com de overname van de Duitse groep Ceconomy, eigenaar van elektroketens MediaMarkt en Saturn, overigens afgerond. Zo krijgt de Chinese e-commercereus fysiek voet aan wal in Europa, al blijft de Europese dochter wel opereren als een zelfstandig bedrijf.

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