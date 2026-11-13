Bike Republic (Colruyt Group) neemt vier Belgische winkels BikeFriend over

Bike Republic, de fietswinkelketen van Colruyt Group, neemt vier Vlaamse BikeFriend winkels over van de Nederlandse fietsgroep CycloVriend, die heeft besloten om zich uit België terug te trekken.

Continuïteit gewaarborgd

De Nederlandse fietsgroep CycloVriend wil zich voortaan volledig focussen op de Nederlandse markt, onder andere met winkelketen en webshop Fietsvoordeelshop. Eerder dit jaar sloot het bedrijf al een Belgische winkel in Schoten, en nu worden de vier overblijvende vestigingen in Gent, Hasselt, Leuven en Turnhout verkocht aan Bike Republic. Uit een evaluatie zou gebleken zijn dat de groeimogelijkheden in België beperkt zijn, meldt de website Nieuwsfiets.nu. De winkels blijven tijdens de overgangsperiode wel open.

“Met deze keuze brengen we meer focus aan in onze activiteiten en kunnen we onze mensen, middelen en investeringen richten op de kansen waar we op lange termijn de meeste waarde kunnen creëren voor klanten, medewerkers en onze organisatie. Door de voorgenomen overname door Bike Republic wordt continuïteit voor klanten gewaarborgd.” zegt Ton Anbeek, CEO van CycloVriend.

De vennootschap BikeFriend België boekte vorig jaar 2,3 miljoen euro nettoverlies. Daardoor liep het gecumuleerde tekort op tot 5,8 miljoen euro, schrijft zakenkrant De Tijd. De Belgische fietsmarkt bevindt zich in een fase van consolidatie, met ketens als Lucien, Wildiers en Bike Republic, die groeien via overnames. Anderzijds ziet de eveneens Nederlandse Dynamo Retail Group daarin juist kansen: dit jaar opent de retailer zes Bike Totaal-winkels in België. Met zijn soft franchise-formule wil het bedrijf zelfstandige ondernemers ontzorgen. De ambitie ligt op 50 winkels tegen eind 2030.