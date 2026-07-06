Nouvelle année record pour Wibra grâce aux investissements dans les magasins et l’assortiment

L’année dernière, Wibra a de nouveau vu son chiffre d’affaires augmenter de plus d’un quart. Cette croissance n’est pas uniquement due aux ouvertures de magasins : les magasins existants affichent également de très bons résultats. Le discounter voit de nombreuses opportunités aux Pays-Bas, en Belgique et en France.

La refonte du concept porte ses fruits

Wibra a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires brut de 362 millions d’euros, soit une croissance de 26,4 % par rapport à 2024. Le résultat d’exploitation (EBT) s’est élevé à 16,1 millions d’euros (+26,1 %). L’expansion explique en partie ces résultats : en 2025, le détaillant a ouvert ou déménagé 63 magasins aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Mais les magasins existants ont également affiché une forte progression, avec une croissance du chiffre d’affaires comparable de 8,0 %, indique l’entreprise dans un communiqué de presse. En 2024 déjà, le discounter avait enregistré des chiffres records: son chiffre d’affaires avait alors augmenté de plus de 20 % et son bénéfice de plus de 35 %.

« Ces dernières années, nous avons délibérément investi dans nos magasins, notre gamme de produits et notre organisation, tout en restant fidèles à ce que Wibra incarne depuis 70 ans : des produits de qualité à un prix abordable », déclare Bas Duijsens, PDG. Depuis le renouvellement de son concept lancé il y a six ans, Wibra a progressivement modernisé ses magasins, sa gamme de produits et sa communication. Les magasins sont désormais plus clairs, la gamme plus actuelle et l’image de marque plus moderne.

« Les ménages continuent de surveiller de près leurs dépenses. C’est précisément pour cette raison que nous continuons d’investir dans ce qui compte pour nos clients : des produits abordables, des magasins modernes et une gamme surprenante. Parallèlement, nous souhaitons poursuivre notre croissance de manière responsable, en tenant compte de nos collaborateurs, de notre chaîne d’approvisionnement et de l’impact que nous avons. Nous voyons de nombreuses opportunités de poursuivre notre croissance aux Pays-Bas, en Belgique et en France, afin que de plus en plus de ménages puissent compter sur Wibra », a ajouté M. Duijsens.

L’entreprise a mis en service un nouveau centre de distribution à Apeldoorn au début de cette année. Cette capacité logistique supplémentaire soutiendra la croissance future de l’organisation.