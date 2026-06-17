Decathlon cherche à apaiser ses employés mécontents avec un plan d’actionnariat

Peu après la flambée de tensions sociales chez Decathlon, le PDG Javier Lopez Segovia promet à ses employés l’équivalent d’environ 2 000 euros en actions. Les syndicats réagissent avec scepticisme.

« De belles paroles »

Le moment choisi pour cette annonce n’est sans doute pas une coïncidence. Le samedi 6 juin, des milliers de salariés de Decathlon en France se sont mis en grève, car ils voient leur pouvoir d’achat diminuer alors que l’entreprise a enregistré l’année dernière une hausse de 16 % de son bénéfice net. Des tensions existent depuis des mois entre les syndicats et la direction.

C’est dans ce contexte que le PDG de l’enseigne de sport annonce le lancement d’un nouveau plan d’actionnariat, « Decathlon Seed ». Dans le cadre de ce plan, tous les salariés éligibles recevront des actions d’une valeur de 2 000 euros. Ce type de plan d’actionnariat n’est pas une nouveauté au sein de l’entreprise : à l’heure actuelle, 56 000 salariés sont déjà actionnaires. Ce nombre pourrait passer à 90 000 sur un effectif total de 103 000 salariés dans le monde.

Mais les syndicats réagissent plutôt avec sarcasme à cette annonce. « La disponibilité des actions dans trois ans ne répond pas aux problématiques de pouvoir d’achat immédiat, des fins de mois difficiles des salariés qui ont les plus bas salaires malheureusement », a déclaré Sébastien Chauvin, délégué syndical de la CFDT, à l’agence de presse AFP, dénonçant « un bel effet d’annonce et beaucoup de com ».