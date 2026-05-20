« Les utilisateurs de Vinted ont économisé 21,6 milliards d’euros sur leurs achats de mode »

Les trois quarts des commandes passées sur Vinted ont permis d’éviter l’achat d’un article neuf. Les utilisateurs de cette plateforme de vente d’occasion ont ainsi économisé des milliards d’euros en achats de mode.

Évolution des comportements d’achat

En 2025, les acheteurs sur Vinted ont économisé au total 21,6 milliards d’euros sur des articles de mode pour adultes. Ils ont payé en moyenne 72 % de moins que le prix d’origine en magasin. Cela entraîne un changement structurel dans les habitudes d’achat : 88 % des utilisateurs consultent d’abord l’application avant de faire de nouveaux achats. 76 % des achats effectués sur Vinted ont évité l’achat d’un article neuf. C’est ce qui ressort du nouveau rapport d’impact 2025 que Vinted vient de publier.

63 % des acheteurs affirment que Vinted les aide à mieux gérer les dépenses familiales, et une proportion identique (63 %) déclare que cela leur permet de se faire plaisir plus souvent, à eux-mêmes ou à leur famille. 31 % des membres utilisent les économies réalisées pour des dépenses quotidiennes telles que l’alimentation et les factures.

La « formule Vinted »

En 2025, 10,8 milliards d’euros ont été directement reversés aux vendeurs sur Vinted. 52 % d’entre eux mettent des articles en vente pour éviter de les jeter, 42 % souhaitent récupérer un peu d’argent sur des vêtements jamais portés. Environ la moitié utilise l’argent gagné pour effectuer un nouvel achat sur Vinted. 41 % tiennent compte de la valeur de revente avant d’acheter quelque chose de neuf, et 56 % prennent davantage soin de leurs affaires car ils savent qu’ils pourront les revendre plus tard.

Le marché de l’occasion peut faire une réelle différence pour les finances des gens et pour le climat, affirme la plateforme de vente d’occasion, qui parle elle-même de la « formule Vinted » : « Si l’occasion est une option facile et moins chère, les gens la choisissent à chaque fois – et cela s’avère également être un excellent choix pour le climat. Une économie de 21,6 milliards d’euros réalisée par nos membres en un an et une réduction de 1 607 kilotonnes de CO₂e montrent ce qu’il est possible de faire lorsque des millions de personnes font ce choix, transaction après transaction », déclare Marianne Gybels, directrice du développement durable.

La plateforme lituanienne de vente d’occasion a vu son chiffre d’affaires augmenter de 38 % en 2025 pour atteindre 1,1 milliard d’euros, en partie grâce à l’introduction de nouvelles catégories de produits, telles que l’électronique et les articles ménagers, et à son expansion dans trois nouveaux pays.