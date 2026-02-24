Bonnes affaires dans le rayon de la bière : les brasseurs multiplient les réductions

Une nouvelle guerre des prix fait rage sur le marché belge de la bière : Carrefour propose une offre 1+1 gratuit sur les caisses de Cristal ou de Maes, tandis que Spar vend des caisses de Jupiler à moitié prix. Albert Heijn offre deux caisses de Cristal pour le prix d’une. S’agit-il d’une coïncidence ?

La pils sous pression

Les promotions actuelles sont remarquables, mais AB InBev nie que le géant brassicole tente ainsi de relancer des ventes en baisse. Il s’agit d’une « promotion exceptionnelle chez un seul détaillant », souligne le porte-parole Aron Wils dans le Gazet van Antwerpen. « En 2025, on observe même une très légère croissance des ventes de bière dans les supermarchés », ajoute Wils.

Pourtant, la bière, en particulier la pils classique, est sous pression. La consommation de bière en Belgique a baissé d’un cinquième en dix ans, et les Belges, traditionnellement amateurs de bière, ne sont certainement pas les seuls dans ce cas. Ce phénomène se reflète également dans les chiffres des producteurs de bière. AB InBev, le plus grand brasseur au monde, a vendu 2,3 % de bière en moins l’année dernière. Sans les boissons rafraîchissantes de Britvic, Carlsberg aurait également vu son volume baisser, et Heineken supprime même 5 000 à 6 000 emplois après une année morose.

Ce n’est donc pas la première fois que les brasseurs se livrent bataille dans les supermarchés : début décembre, une petite guerre des bières a éclaté lorsque Albert Heijn Belgique a proposé trois caisses de Jupiler au prix de 30 euros. Aussitôt, d’autres marques et d’autres chaînes de supermarchés ont proposé des bières avec des réductions allant de 25 % à plus de 40 %. Pourtant, il s’agit d’une « stratégie qui ne fait que renforcer l’image bon marché de la bière blonde belge », comme nous l’avions déjà finement remarqué chez RetailDetail.